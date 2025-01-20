Трамп склав присягу і став 47-м президентом США
Дональд Трамп офіційно став 47 президентом Сполучених Штатів Америки. Він дав присягу на вірність американськоу народу.
Присягу також склав віцепрезидент Джей Ді Венс.
Церемонія інавгурації Трампа відбувається в ротонді Капітолія з огляду на холодну погоду у Вашингтоні.
Трамп повторив текст присяги, який міститься в Конституції США, за головою Верховного суду США Джоном Робертсом, де він пообіцяв захищати Основний закон
"Я урочисто клянусь, що сумлінно виконуватиму обов’язки Президента Сполучених Штатів і буду, наскільки це можливо, зберігати, захищати та захищати Конституцію Сполучених Штатів", — сказав він у своїй присязі.
Трамп використав для присяги Біблію Авраама Лінкольна. Це та сама Біблія, яку Лінкольн використовував під час церемонії присяги в 1861 році. Далі новий президент США виступить із інавгураційною промовою, у якій закликатиме до "революції здорового глузду".
Перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.
"Я урочисто присягаю, що буду підтримувати та захищати Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх; що я буду мати справжню віру і вірність цьому ж; що я беру на себе це зобовʼязання вільно, без будь-яких розумових застережень або намірів ухилитися; і що я буду добре і сумлінно виконувати обов’язки посади, на яку збираюся вступити. Тож допоможи мені Боже", — говорив він.
Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.
Після виголошення промови Дональд Трамп в статусі президента вирушить на обід, а згодом - стане до роботи. У перший день він планує підписати понад сотню указів.