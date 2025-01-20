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ПОЛІТИКА

Трамп склав присягу і став 47-м президентом США

20 січня 2025, 19:19
Трамп склав присягу і став 47-м президентом США
соцмережі
Інавгурація 47 президента відбулася.

Дональд Трамп офіційно став 47 президентом Сполучених Штатів Америки. Він дав присягу на вірність американськоу народу.

Присягу також склав віцепрезидент Джей Ді Венс.

Церемонія інавгурації Трампа відбувається в ротонді Капітолія з огляду на холодну погоду у Вашингтоні.

Трамп повторив текст присяги, який міститься в Конституції США, за головою Верховного суду США Джоном Робертсом, де він пообіцяв захищати Основний закон

"Я урочисто клянусь, що сумлінно виконуватиму обов’язки Президента Сполучених Штатів і буду, наскільки це можливо, зберігати, захищати та захищати Конституцію Сполучених Штатів", — сказав він у своїй присязі.

Трамп використав для присяги Біблію Авраама Лінкольна. Це та сама Біблія, яку Лінкольн використовував під час церемонії присяги в 1861 році. Далі новий президент США виступить із інавгураційною промовою, у якій закликатиме до "революції здорового глузду".

Перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.

"Я урочисто присягаю, що буду підтримувати та захищати Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх; що я буду мати справжню віру і вірність цьому ж; що я беру на себе це зобовʼязання вільно, без будь-яких розумових застережень або намірів ухилитися; і що я буду добре і сумлінно виконувати обов’язки посади, на яку збираюся вступити. Тож допоможи мені Боже", — говорив він.

Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.

Після виголошення промови Дональд Трамп в статусі президента вирушить на обід, а згодом - стане до роботи. У перший день він планує підписати понад сотню указів.

інавгураціяДональд Трамппрезидент США

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