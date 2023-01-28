Американський генерал закликав готуватись до війни із Китаєм

На його думку, це станеться 2025 року

Китай може вступити у війну зі Сполученими Штатами через два роки, вважає генерал Майкл Мініхан. Про це пише The Washington Post.

Генерал у своєму зверненні попередив особовий склад про необхідність прискорити підготовку до потенційного конфлікту.

"Сподіваюся, я помиляюся. Моє чуття підказує мені, що ми будемо воювати в 2025 році. Сі забезпечив собі третій термін і скликав військову раду в жовтні 2022 року. Президентські вибори на Тайвані відбудуться у 2024 році й дадуть Сі привід. Президентські вибори в США відбудуться 2024 року і дадуть Сі розгублену Америку", - вважає Мініхан.

Звернення Мініхана заохочує тисячі військовослужбовців під його командуванням готуватися до війни. Весь особовий склад, який йому підпорядковується, повинен "подумати про свої особисті справи" і більш активно тренуватись.

Нагадаємо, раніше збройні сили Південно-Африканської Республіки заявили, що вони та ВМС рф та КНР братимуть участь у "багатонаціональних морських навчаннях".