Американський президент планує відвідати В'єтнам

Президент Сполучених Штатів Джо Байден планує відвідати В'єтнам з робочим візитом, щоб обговорити безпекові питання в азійському регіоні.

Про це пише Укрінформ.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр уточнила, що візит Байдена заплановано на 10 вересня.

У В'єтнамі Байден зустрінеться з лідером країни Нгуєном Фу Чонгом та іншими офіційними особами.

Головною темою зустрічі стане "поглиблення співпраці між Сполученими Штатами та В'єтнамом".

"Лідери вивчатимуть можливості сприяння зростанню в'єтнамської економіки, орієнтованої на технології та інновації, розширення міжлюдських зв'язків через освітні обміни та програми розвитку робочої сили, боротьбу зі зміною клімату, а також зміцнення миру, процвітання і стабільності в регіоні", - заявили речниця.