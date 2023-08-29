Ердоган зустрінеться з путіним в Сочі вже наступного тижня
Про це пише Daily Sabah.
"Президент Ердоган досі вів інтенсивну дипломатичність, щоб допомогти запобігти глобальній продовольчій кризі", - сказав речник правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини Омер Челік.
Челік додав, що зустріч відбудеться в Сочі.
Останніми тижнями Анкара активізувала свої зусилля щодо відновлення зернового коридору, який був створений за посередництва Туреччини та ООН в липні минулого року, щоб допомогти пом’якшити глобальну продовольчу кризу.Нагадаємо, що після зупинки зернової угоди із порту Одеси вийшло друге судно.