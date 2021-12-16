Американський регулятор "вимкне" "друкарський верстат" для подолання рекордної інфляції
Про це йдеться у офіційному пресрелізі ФРС, повідомляє Економічна правда.
Голова ФРС Джером Пауелл у своєму виступі дав зрозуміти, що регулятор при продовженні зростання інфляції буде готовий піти на рішучі кроки і згадав про обговорення наступного ходу у бік посилення політики - початку скорочення балансу ФРС.
Американський регулятор вирішив прискорити згортання програми стимулювання економіки - він скорочуватиме покупку облігацій на ринку на 30 млрд на місяць замість 15 млрд доларів, що планувалися. З такими темпами "друкарський верстат" "вимкнуть" у березні 2022 року.
ФРС також поновила точковий графік прогнозів. Тепер із нього випливає, що більшість членів ФРС готові до підвищення ставки щонайменше тричі на наступний рік.
Попередній графік, опублікований у вересні, показував, що 9 із 18 керівників ФРС очікують на одне підвищення ставки у 2022 році, троє з них припускали, що ставка буде збільшена двічі.
Риторика ФРС стала більш "яструбиною" у зв'язку з прискоренням інфляції в США: у листопаді цей показник становив 6,8% у річному вираженні, що є максимумом за останні 39 років.
Високу інфляцію Пауелл вважає основним ризиком для економіки США зараз. Наближення інфляції до цільових 2% Пауелл очікує не раніше кінця наступного року.
Також Пауелл заявив, що комітет ФРС почав обговорювати скорочення її балансу. Це може бути наступним кроком у бік посилення грошово-кредитної політики.
З березня 2020 року баланс ФРС збільшився більш ніж удвічі за рахунок програми викупу облігацій - з 4,2 трлн доларів до майже 8,7 трлн доларів.
Американський фондовий ринок позитивно відреагував на рішення ФРС, сподіваючись, що посилення грошово-кредитної політики допоможе знизити рівень інфляції. Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 1,1%, Nasdaq Composite - на 2,2%, S&P 500 - на 1,6%.
Нагадаємо, що індекс споживчих цін у Сполучених Штатах прискорилася до 6,8% – найвищого значення за майже 40 років.
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