БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИІндекс споживчих цін у Сполучених Штатах прискорилася до 6,8% – найвищого значення за майже 40 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Інфляція у США прискорилась до рекорду з 1982 року
Після публікації даних котирування долара та дохідність 10-річних бондів Казначейства США впали
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє Bloomberg.
Так, проти листопада 2020 року інфляція у США у листопаді прискорилася до 6,8%, на 0,8% вище за жовтневий рівень.
Після публікації даних котирування долара та дохідність 10-річних бондів Казначейства США впали.
Пришвидшення інфляції зумовлено стрімким подорожчанням одразу декількох категорій товарів. Найбільший внесок у місячному вимірі здійснили ціни на газ, житло, продовольство та транспорт.
Такий рівень інфляції посилює тиск на Федеральну резервну систему щодо згортання антикризових заходів на засіданні наступного тижня.
Очікується, що ФРС ухвалить рішення припинити викуп казначейських облігацій та іпотечних паперів раніше, ніж попередньо встановлена середина 2022 року. Такий крок дозволить ФРС, зокрема, почати підвищення облікової ставки.
Базова інфляція, що виключає індекси на нестабільні категорії продукції на кшталт енергоносіїв, зросла на 0,5% у місячному вимірі. У річному – на 4,9%, що теж є рекордом за 30 років.
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10 12 2021 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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