БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ США за останні 12 місяців спостерігаються найвищі темпи інфляції за період з 1990 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США фіксують найвищі темпи інфляції з 1990 року - NYT
Ціни на споживчі товари загалом зросли на 6,2%, причому в жовтні різко подорожчали пальне та оренда житла
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє "Нью-Йорк таймз".
Ціни на споживчі товари загалом зросли на 6,2%, причому в жовтні різко подорожчали пальне та оренда житла.
Минулого місяця інфляція становила 0,9% у порівнянні з вереснем, що значно перевищило очікування економістів.
Таким чином, темпи інфляції значно вищі, ніж 2% річних, до яких прагне Федеральна резервна система США протягом тривалого часу.
У середу президент Джо Байден визнав, що ціни продовжують зростати, і "повернути цю тенденцію у зворотному напрямку" - його "головний пріоритет".
Серед чинників, які впливали на інфляцію минулого місяця, видання називає дефіцит старих і нових автомобілів, що призвело до їхнього різкого подорожчання, проблеми з поставками меблів, брак робочої сили в деяких галузях сфери послуг, що також вплинуло на ціни, відновлення високої орендної плати після падіння 2020 року. Істотно зросли ціни на продукти харчування і пальне.
Напередодні різдвяних свят ціни можуть піднятися ще вище, зазначають експерти.
Читайте також: Сенат США погодив тимчасові зміни, аби уникнути дефолту
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 11 2021 12:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів
- ФОТО На Закарпатті відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles