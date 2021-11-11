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У США фіксують найвищі темпи інфляції з 1990 року - NYT

Ціни на споживчі товари загалом зросли на 6,2%, причому в жовтні різко подорожчали пальне та оренда житла
У США за останні 12 місяців спостерігаються найвищі темпи інфляції за період з 1990 року.
У США фіксують найвищі темпи інфляції з 1990 року - NYT Фото: Укрінформ
Про це повідомляє "Нью-Йорк таймз".
 
Ціни на споживчі товари загалом зросли на 6,2%, причому в жовтні різко подорожчали пальне та оренда житла.
 
Минулого місяця інфляція становила 0,9% у порівнянні з вереснем, що значно перевищило очікування економістів.
 
Таким чином, темпи інфляції значно вищі, ніж 2% річних, до яких прагне Федеральна резервна система США протягом тривалого часу.
 
У середу президент Джо Байден визнав, що ціни продовжують зростати, і "повернути цю тенденцію у зворотному напрямку" - його "головний пріоритет".
 
Серед чинників, які впливали на інфляцію минулого місяця, видання називає дефіцит старих і нових автомобілів, що призвело до їхнього різкого подорожчання, проблеми з поставками меблів, брак робочої сили в деяких галузях сфери послуг, що також вплинуло на ціни, відновлення високої орендної плати після падіння 2020 року. Істотно зросли ціни на продукти харчування і пальне.
 
Напередодні різдвяних свят ціни можуть піднятися ще вище, зазначають експерти.
 
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11 11 2021 12:11
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