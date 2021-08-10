БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ Сенаті США підтримали тимчасове підвищення боргової стелі до грудня, аби уникнути неможливості виплат за боргами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сенат США погодив тимчасові зміни, аби уникнути дефолту
У Штатів 18 жовтня мають закінчитися кошти для соціальних виплат, зарплат військовим та обслуговування держборгу
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Reuters.
У Штатів 18 жовтня мають закінчитися кошти для соціальних виплат, зарплат військовим та обслуговування держборгу, як раніше пояснювала міністерка фінансів Джанет Йеллен.
Дві попередні спроби зняти боргову стелю, аби країна могла залучити необхідні кошти, зупинялися Республіканцями. Вони таким чином "протестували" проти ухвалення Демократами інфраструктурного плану у 3,5 трлн доларів самостійно.
Проте цього разу ситуація змінилася і Республіканці погодилися на тимчасове підвищення боргової стелі до грудня.
Так, 7 вересня Сенат погодив тимчасове підвищення стелі на 480 млрд доларів: з 28,4 трлн доларів до 28,9 трлн доларів. Цього вистачить на необхідні виплати до грудня.
Тепер білль повинен повернутися на остаточне погодження у Палаті Представників 12 жовтня, після чого президент Джо Байден його підпише.
Лідер Республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл раніше заявив, що вони готові підтримати тимчасовий захід. Водночас у грудні США знову повинні будуть шукати шляхи вирішення боргової кризи.
Імовірно, що зі відсутності підтримки опонентів, Демократи будуть вимушені йти іншим шляхом, окрім як піднімати боргову стелю. А саме – шляхом змін до бюджету.
Він потребує простої більшості у Сенаті замість 60 голосів, що дозволяє Демократам проголосувати зміни без допомоги Республіканців. Проте такий спосіб потребує значно більше часу, ніж проходження білля щодо боргової стелі.
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