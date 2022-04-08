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Американський Сенат підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Понад дві третини сенаторів схвалили найзначніше розширенням альянсу з 1990-х років
Американський Сенат підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО Фото: з вільного доступу

Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції.

Про це повідомляє Reuters.

Понад дві третини Сенату США схвалили вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, що є найзначнішим розширенням альянсу з 30 членів з 1990-х років, коли він стикається з наслідками вторгнення Росії в Україну.

Результат голосування був 74 проти 1 і легко перевершив більшість у дві третини з 67 голосів, необхідних для підтримки ратифікації документів про вступ обох країн.

Як раніше повідомляв iPress.ua, президент Володимир Зеленський вважає історичною помилкою відмову НАТО надавати членство Україні.

 
 
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04 08 2022 08:19
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