Зеленський: рішення не брати Україну в НАТО історично помилкове

Зараз ми говоримо і про гарантії безпеки для України, і про зброю, і про фінансову підтримку, а можна було просто об’єднавшись брати Україну в НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає історичною помилкою відмову НАТО надавати членство Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Зараз ми говоримо і про гарантії безпеки для України, і про зброю, і про фінансову підтримку, а можна було просто об’єднавшись брати Україну в НАТО. І на останньому засіданні НАТО, ми вдячні, що підтримали допомагати Україні, але для України завжди знаходили причини, чому нам там не бути, а Швецію і Фінляндію одразу прийняли. Рішення правильне, а щодо України – неправильне, історично помилкове", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що він радий тому, що Швецію та Фінляндію приймають у НАТО, тому що це показує глибоке розуміння ризиків для цих країн через агресивне ставлення Росії.

"Тому ми повністю підтримуємо їх членство. Весь світ допомагає Україні, хтось надає гуманітарну допомогу, хтось фінансову чи військову допомогу. Світ робить багато, але це могло бути простіше – Україну можна було прийняти як члена НАТО. Це було б набагато простіше, ніж люди собі уявляють", - додав він.

Раніше повідомлялося, що ключові держави Альянсу вже починають часом говорити про те, що членство України можливе. Британський прем’єр Борис Джонсон заявив на саміті у Мадриді, що раніше Україна не мала шансів на НАТО, а тепер має – коли здолає проміжний етап.