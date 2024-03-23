Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування уряду на $1,2 трлн.

Тепер його має підписати голова Білого дому Джо Байден, пише агенція The Associated Press.

Документ підтримали 74 сенатори, 24 були "проти". Тепер його відправили на розгляд Байдену. Останній має підписати законопроєкт найближчим часом.

Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як фактично гроші на функціонування уряду закінчилися. Законопроєкт доможе США уникнути шатдауну.

У межах затвердженого бюджету оборонні асигнування збільшать на 3%, загальні внутрішні витрати залишать на тому ж самому рівні. Пакет видатків покриває три чверті фінансування федеральних агентств на наступні шість місяців - до 30 вересня 2024 року.

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