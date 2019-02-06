Американський сенатор: Зеленський прихильний зміцненню зв'язків з США і протидії російській агресії

Портман заявив, що буде підтримувати вільну і демократичну Україну.

"Як співголова українського кокусу у Сенаті, я буду продовжувати підтримувати вільну і демократичну Україну через відповідну військову, політичну та економічну допомогу США", - написав Портман на своїй сторінці у Twitter, йдеться в "УП".

I had the pleasure of meeting the newly elected #Ukraine President Volodymyr Zelensky earlier this week. He is committed to strengthening US ties and pushing back on Russian aggression. pic.twitter.com/OXP6mowSUK — Rob Portman (@senrobportman) 1 июня 2019 г.

"Я мав задоволення зустрітися з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня. Він прихильний зміцненню зв'язків з США і протидії російській агресії", - прокоментував Портман переговори з президентом України Володимиром Зеленським, які відбулись в Києві.

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