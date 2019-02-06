ПОЛІТИКА НОВИНИПортман заявив, що буде підтримувати вільну і демократичну Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Американський сенатор: Зеленський прихильний зміцненню зв'язків з США і протидії російській агресії
Американський сенатор від Республіканської партії Роберт Портман запевнив, що США продовжать допомагати Україні
Фото:president.gov.ua
"Як співголова українського кокусу у Сенаті, я буду продовжувати підтримувати вільну і демократичну Україну через відповідну військову, політичну та економічну допомогу США", - написав Портман на своїй сторінці у Twitter, йдеться в "УП".
"Я мав задоволення зустрітися з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня. Він прихильний зміцненню зв'язків з США і протидії російській агресії", - прокоментував Портман переговори з президентом України Володимиром Зеленським, які відбулись в Києві.
I had the pleasure of meeting the newly elected #Ukraine President Volodymyr Zelensky earlier this week. He is committed to strengthening US ties and pushing back on Russian aggression. pic.twitter.com/OXP6mowSUK— Rob Portman (@senrobportman) 1 июня 2019 г.
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02 06 2019 10:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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