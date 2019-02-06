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Американський сенатор: Зеленський прихильний зміцненню зв'язків з США і протидії російській агресії

Американський сенатор від Республіканської партії Роберт Портман запевнив, що США продовжать допомагати Україні
Портман заявив, що буде підтримувати вільну і демократичну Україну.
Американський сенатор: Зеленський прихильний зміцненню зв Фото:president.gov.ua

"Як співголова українського кокусу у Сенаті, я  буду продовжувати підтримувати вільну і демократичну Україну через відповідну військову, політичну та економічну допомогу США", - написав Портман на своїй сторінці у Twitter, йдеться в "УП".

 

"Я мав задоволення зустрітися з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня. Він прихильний зміцненню зв'язків з США і протидії російській агресії", - прокоментував Портман переговори з президентом України Володимиром Зеленським, які відбулись в Києві.

 

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02 06 2019 10:27
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