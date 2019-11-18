Американський скраплений газ для України прибуде до Польщі 19 листопада
Після регазифікації (перетворення зрідженого газу на звичайний) обсяг газу, який доставлять до України складе 90 мільйонів кубометрів, повідомляє "Громадське".
У Компанії "ЕРУ" заявили, що можуть збільшити обсяги купівлі газу зі США у рази у разі, якщо держава удосконалить газопроводи між Польщею та Україною для збільшення їхньої пропускної здатності у реверсному режимі. На ці цілі необхідно близько 200 мільйонів доларів інвестицій, що дозволить щороку купувати до 5 мільярдів кубометрів американського газу.
Крім цього у постачанні газу до України зацікавилися канадські компанії. Зокрема GNL Quebec провела зустріч з українськими посадовцями в енергетичному секторі. Надалі ця компанія планує постачати видобутий на заході Канади газ до України через Польщу. Там зазначають, що цей маршрут постачання газу буде коротшим за маршрути постачання газу зі США чи Катару, які активно продають до Європи скраплений газ.
Нагадаємо, що Росія пропонувала Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через "Північний потік-2"
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