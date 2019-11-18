Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Американський скраплений газ для України прибуде до Польщі 19 листопада

У Компанії "ЕРУ" заявили, що можуть збільшити обсяги купівлі газу зі США у рази у разі, якщо держава удосконалить газопроводи між Польщею та Україною для збільшення їхньої пропускної здатності у реверсному режимі
До польського порту Свіноуйсьце підпливає навантажений американським скрапленим газом танкер, на борту якого закуплені українською енергетичною компанією "ЕРУ трейдинг" газ. Його розвантаження очікується 19 листопада.
Американський скраплений газ для України прибуде до Польщі 19 листопада Фото: utg.ua

Після регазифікації (перетворення зрідженого газу на звичайний) обсяг газу, який доставлять до України складе 90 мільйонів кубометрів, повідомляє "Громадське".

У Компанії "ЕРУ" заявили, що можуть збільшити обсяги купівлі газу зі США у рази у разі, якщо держава удосконалить газопроводи між Польщею та Україною для збільшення їхньої пропускної здатності у реверсному режимі. На ці цілі необхідно близько 200 мільйонів доларів інвестицій, що дозволить щороку купувати до 5 мільярдів кубометрів американського газу.

Крім цього у постачанні газу до України зацікавилися канадські компанії. Зокрема GNL Quebec провела зустріч з українськими посадовцями в енергетичному секторі. Надалі ця компанія планує постачати видобутий на заході Канади газ до України через Польщу. Там зазначають, що цей маршрут постачання газу буде коротшим за маршрути постачання газу зі США чи Катару, які активно продають до Європи скраплений газ.

Нагадаємо, що Росія пропонувала Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через "Північний потік-2"

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2019 13:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.