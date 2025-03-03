Пентагон зупиняє кібератаки проти росії – NYT

Такий поворот - це частина зусиль із залучення кремля в переговори про війну.

Міністр оборони США Піт Хегсет наказав кіберкомандуванню США припинити наступальні операції проти рф.

Про це інформує газета The New York Times.

Такий крок, очевидно, є частиною ширших зусиль із залучення президента росії Володимира путіна в переговори щодо України та нових відносин зі США

Вказівки міністра, які були частиною масштабнішої переоцінки всіх операцій проти пф, випущені до сварки президента Дональда Трампа в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю.

Журналісти долдають, що збереження доступу до основних російських мереж для цілей шпигунства має вирішальне значення для розуміння намірів путіна в переговорах, і для відстеження аргументів усередині рф щодо того, на яких умовах наполягати та від чого можна відмовитися.

Політики додають, що лідери іноді віддають накази про припинення військових операцій під час делікатних дипломатичних переговорів, щоб не зірвати їх. Однак таке рішення являє собою величезну авантюру.

"По суті, Трамп розраховує на те, що путін відповість взаємністю, припинивши "тіньову війну" проти США та їхніх традиційних союзників у Європі", - зазначає видання.

До тепер Вашингтон відігравав центральну роль у наданні допомоги європейським країнам у боротьбі проти москви, часто в таємних кіберопераціях, але тепер ця співпраця може опинитися під загрозою. Багато з цих операцій проводяться з британського урядового штабу зв'язку.

Ймовірно, вони продовжать цю роботу, тоді як США зосередяться на Китаї.

Також росія розглядає переговори з Трампом як шанс відновити шпигунську мережу в США.