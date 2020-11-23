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АМКУ дозволив Dragon Capital викупити акції компанії-власника двох фінвидань

АМКУ дозволив Dragon Capital викупити акції компанії-власника двох фінвиданьАнтимонопольний комітет дозволив інвестиційній компанії Dragon Capital викупити понад 50% акцій Treeum Holdings Limited, що володіє порталами Finance.ua та Minfin.com.ua.
АМКУ дозволив Dragon Capital викупити акції компанії-власника двох фінвидань Фото: gazeta.lviv.ua

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на сайт АМКУ.

"Надано дозвіл компанії компанії "Dragon Capital Investments Limited" (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії "Treeum Holdings Limited" (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії", - йдеться у рішення Антимонопольного комітету від 23 листопада.

Treeum Holdings Limited - українська онлайн-платформа, що забезпечує роботу порталів фінансового сектору. Серед них - Finance.ua, Minfin.com.ua, Finline та Bank Online, що фокусуються на статистиці та аналітиці сегменту. 

Dragon Capital - одна з найбільших інвестиційних компаній України, заснована Томашем Фіалою у 2000 році у Києві. Компанія займається інвестиційно-банківськими та брокерськими послугами.

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23 11 2020 15:23
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