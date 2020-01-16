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Антимонопольний комітет дозволив Dragon Capital придбати "Ідея банк"

Купівля банку відбувається через купівлю контрольного пакета акцій в банку, який належав польській фінансовій групі Getin Holding S.A.
Антимонопольний комітет України дозволив інвестиційній компанії Dragon Capital купити польський "Ідея банк", який працює в Україні.
Антимонопольний комітет дозволив Dragon Capital придбати "Ідея банк" Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у рішення Антимонопольного комітету, яке ухвалили 15 січня, повідомляє "Громадське".

Купівля банку відбувається через купівлю контрольного пакета акцій в банку, який належав польській фінансовій групі Getin Holding S.A.

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів

Idea Bank Spółka Akcyjna - банк у Польщі, який розпочав свою діяльність в 1991 році. Банк знаходиться під контролем Getin Holding і Getin Noble Bank. Основним акціонером є польський мільярдер Лешек Чарнецький.

Про наміри купити банк стало відомо 21 грудня 2019 року.

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16 01 2020 11:10
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