АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС
З огляду на обвал цін на нафту Антимонопольний комітет буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами, повідомляє "Економічна правда".
"Зрозуміло, що очікувати на таке ж стрімке падіння цін на АЗС не доводиться - адже між сирою нафтою і автомобільним баком є сила-силенна ланок - транспортування-переробка-знову транспортування-АЗС тощо. Однак і практика негайного підвищення цін на бензин у випадку подорожчання нафти і дуже повільного зниження цін після здешевлення сировини теж має місце. "
В АМКУ заявляють, що рівень роздрібних цін має відповідати зовнішній кон’юктурі.
"... ціну не лише на сиру нафту, але й на крупний опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння. І рівень роздрібних цін має корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їх формування", - резюмують у комітеті.
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