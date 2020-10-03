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АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС

З огляду на обвал цін на нафту Антимонопольний комітет буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами
В АМКУ заявляють, що рівень роздрібних цін має відповідати зовнішній кон’юктурі.
АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС Фото: Companion.ua

З огляду на обвал цін на нафту Антимонопольний комітет буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами, повідомляє "Економічна правда".

"Зрозуміло, що очікувати на таке ж стрімке падіння цін на АЗС не доводиться - адже між сирою нафтою і автомобільним баком є сила-силенна ланок - транспортування-переробка-знову транспортування-АЗС тощо. Однак і практика негайного підвищення цін на бензин у випадку подорожчання нафти і дуже повільного зниження цін після здешевлення сировини теж має місце. "

В АМКУ заявляють, що рівень роздрібних цін має відповідати зовнішній кон’юктурі.

"... ціну не лише на сиру нафту, але й на крупний опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння. І рівень роздрібних цін має корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їх формування", - резюмують у комітеті.

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10 03 2020 11:05
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