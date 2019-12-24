БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИОператори автозаправних станцій знизили ціни після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, свідчать дані "Консалтингової групи А-95".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заправки знизили ціни після зустрічі із Зеленським
Вартість бензину знизилася на 50-100 копійок
Фото: Novosti-N.org
Про це пише профільне видання enkorr, передає LB.ua.
У мережах ОККО і WOG ціни на бензин і дизельне паливо опустилися на 50 копійок за літр, Amic знизив ціну бензину на 80 копійок, а дизеля - на 70 копійок.
У консолідованій мережі групи "Приват", яка до поточного моменту не реагувала на зниження цін іншими операторами, все паливо подешевшало на 1 гривню.
Нагадаємо, що Верховна Рада погодилася з пропозиціями президента України Володимира Зеленського до Виборчого кодексу.
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