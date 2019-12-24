Заправки знизили ціни після зустрічі із Зеленським

Оператори автозаправних станцій знизили ціни після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, свідчать дані "Консалтингової групи А-95".

Про це пише профільне видання enkorr, передає LB.ua.

У мережах ОККО і WOG ціни на бензин і дизельне паливо опустилися на 50 копійок за літр, Amic знизив ціну бензину на 80 копійок, а дизеля - на 70 копійок.

У консолідованій мережі групи "Приват", яка до поточного моменту не реагувала на зниження цін іншими операторами, все паливо подешевшало на 1 гривню.

Нагадаємо, що Верховна Рада погодилася з пропозиціями президента України Володимира Зеленського до Виборчого кодексу.