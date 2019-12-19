ВР підтримала пропозицію Зеленського до Виборчого кодексу та ухвалила його в цілому

За відповідний законопроект №0978 у другому читанні на засіданні у четвер проголосували 330 народних депутатів

Додано норму про те, що загальнодержавні вибори, і президентські, і парламентські, можуть відбуватися одночасно з місцевим референдумом, позачерговими, повторними, проміжними, першими, додатковими місцевими виборами.

Верховна Рада погодилася з пропозиціями президента України Володимира Зеленського до Виборчого кодексу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За відповідний законопроект №0978 у другому читанні на засіданні у четвер проголосували 330 народних депутатів.

Зокрема, додано норму про те, що загальнодержавні вибори, і президентські, і парламентські, можуть відбуватися одночасно з місцевим референдумом, позачерговими, повторними, проміжними, першими, додатковими місцевими виборами.

У ст.7 Кодексу про загальне виборче право внесено норму, згідно з якою право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають право виборці, які проживають на території АРК. Право голосу на виборах депутатів місцевих рад та міського голови мають виборці, які відносяться до відповідної територіальної громади.

Право голосу на додаткових виборах депутатів місцевих рад мають виборці, які відносяться до територіальної громади, яка приєдналася до об'єднаної територіальної громади міста у порядку, який визначає закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

Додано також норму про те, що громадяни України, які проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за рішенням суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не відносяться до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.

Додано також положення, згідно з яким забороняються будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, інвалідності та стану здоров'я, за мовними або іншими ознаками.

Відповідно до законопроекту, ЦВК і територіальні виборчі комісії можуть для перевірки наявності або відсутності підстав для ухвалення рішення про реєстрацію або про скасування реєстрації кандидатів робити запити до МВС, МЗС, Держприкордонслужби, Державної судової адміністрації. "Суб'єкти, яким адресовано цей запит, зобов'язані невідкладно, але не більше ніж протягом двох днів із дня його надходження надати Виборчій комісії відповідну інформацію", - наголошується у законопроекті.

Водночас наголошується, що відсутність відповіді на запит не є підставою для ухвалення рішення про реєстрацію або про скасування в реєстрації кандидата на відповідних виборах. Однак якщо відповідь на запит ЦВК/тервиборчкому отримано після рішення про реєстрацію та відповідь підтверджує наявність обставин, за якими кандидат не має права бути обраним, то це є причиною скасування реєстрації відповідного кандидата.

"Всі рішення Центральної виборчої комісії невідкладно оприлюднюються на її офіційному веб-сайті". На веб-сайті ЦВК також оприлюднюються рішення окружних виборчих комісій", - йдеться у законопроекті.

Введено також норму про те, що Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює контроль над звітами про надходження та використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних і місцевих виборах.

Нагадаємо, що Рада проголосувала за новий Виборчий кодекс