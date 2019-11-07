Рада проголосувала за новий Виборчий кодекс
За закон проголосували 230 народних депутатів, інформує LB.ua.
Верховна Рада кілька тижнів розглядала понад 4000 правок, поданих до другого читання, але це не мало ніякого значення, тому що перед фінальним голосуванням депутати пакетом з 17-ої спроби підтримали понад 1300 поправок, які запропонувала робоча група, що займалася вичитуванням документа. Їх перелік виявився настільки великим, що його навіть не зачитали повністю під час засідання.
Фінальний текст документа поки ніхто не знає.
За словами Олександра Черненка, кодекс вступає в силу з 1 грудня 2023 року, крім окремих положень.
Нагадаємо, що Виборчий кодекс був прийнятий в першому читанні в листопаді 2017 року мінімально необхідною кількістю голосів.
Кодекс об'єднає в собі положення п'яти законів: про вибори президента, про вибори народних депутатів, про місцеві вибори, про Центрвиборчком і про державний реєстр виборців.
Цей кодекс розроблявся на базі проекту, підготовленого робочою групою під керівництвом Юрія Ключковського та зареєстрованого ще в березні 2010 року. Тоді над кодексом працювали провідні фахівці з виборчого законодавства, документ отримав позитивний висновок Венеціанської комісії.
Кодекс передбачає відмову від змішаної системи виборів з мажоритаркою і перехід на пропорційну з відкритими партійними списками.
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