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ПОЛІТИКА

Рада ЄС дала остаточне схвалення на запровадження кримінальних злочинів та покарань за порушення санкцій

12 квітня 2024, 15:56
Рада ЄС дала остаточне схвалення на запровадження кримінальних злочинів та покарань за порушення санкцій
Джерело: pixabay
Обхід обмежувальних заходів відтепер вважатиметься кримінальним злочином в усіх країнах Союзу.

Сьогодні, 12 квітня, Рада ЄС остаточно ухвалила закон, який встановлює мінімальні правила переслідування за порушення або обхід санкцій Євросоюзу в державах-членах.

Про це йдеться у заяві пресслужби Ради ЄС.

Відповідні дії відтепер вважатимуться кримінальними злочинами в усіх країнах ЄС, зокрема, наприклад, допомога в обході заборони на в'їзд, торгівля підсанкційними товарами або заборонена фінансова діяльність. Підбурювання, пособництво та сприяння цим правопорушенням також можуть бути покарані. 

Зазначається, що держави-члени повинні забезпечити, аби порушення санкцій ЄС передбачало ефективні та пропорційні кримінальні покарання, які варіюються залежно від злочину. Однак умисне порушення санкцій має тягнути за собою максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення. На порушників обмежувальних заходів ЄС можуть додатково чекати штрафи.

Юридичні особи (тобто компанії) також можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо правопорушення скоєні особою, яка займає керівну посаду в організації. У таких випадках санкції можуть включати позбавлення прав на підприємницьку діяльність та відкликання дозволів і ліцензій на здійснення економічної діяльності.

Директива набуде чинності на двадцятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени матимуть 12 місяців для включення положень директиви у своє національне законодавство.  

Обмежувальні заходи є важливим інструментом зовнішньої та безпекової політики ЄС. Держави Союзу несуть відповідальність за їх дотримання.

Єврокомісія запропонувала цю директиву в грудні 2022 року, щоб обмежити обхід санкцій та посилити їх виконання. У відповідь на російське вторгнення в Україну ЄС запровадив безпрецедентну кількість обмежувальних заходів, щоб послабити економічну базу рф та обмежити її здатність вести війну.

Євросоюзсанкціїзакон

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