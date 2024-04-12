Рада ЄС дала остаточне схвалення на запровадження кримінальних злочинів та покарань за порушення санкцій
Сьогодні, 12 квітня, Рада ЄС остаточно ухвалила закон, який встановлює мінімальні правила переслідування за порушення або обхід санкцій Євросоюзу в державах-членах.
Про це йдеться у заяві пресслужби Ради ЄС.
Відповідні дії відтепер вважатимуться кримінальними злочинами в усіх країнах ЄС, зокрема, наприклад, допомога в обході заборони на в'їзд, торгівля підсанкційними товарами або заборонена фінансова діяльність. Підбурювання, пособництво та сприяння цим правопорушенням також можуть бути покарані.
Зазначається, що держави-члени повинні забезпечити, аби порушення санкцій ЄС передбачало ефективні та пропорційні кримінальні покарання, які варіюються залежно від злочину. Однак умисне порушення санкцій має тягнути за собою максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення. На порушників обмежувальних заходів ЄС можуть додатково чекати штрафи.
Юридичні особи (тобто компанії) також можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо правопорушення скоєні особою, яка займає керівну посаду в організації. У таких випадках санкції можуть включати позбавлення прав на підприємницьку діяльність та відкликання дозволів і ліцензій на здійснення економічної діяльності.
Директива набуде чинності на двадцятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени матимуть 12 місяців для включення положень директиви у своє національне законодавство.
Обмежувальні заходи є важливим інструментом зовнішньої та безпекової політики ЄС. Держави Союзу несуть відповідальність за їх дотримання.
Єврокомісія запропонувала цю директиву в грудні 2022 року, щоб обмежити обхід санкцій та посилити їх виконання. У відповідь на російське вторгнення в Україну ЄС запровадив безпрецедентну кількість обмежувальних заходів, щоб послабити економічну базу рф та обмежити її здатність вести війну.