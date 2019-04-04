АМКУ оштрафував постачальників харчування для армії на 870 млн гривень за змову

Антимонопольний комітет оштрафував 22 компанії на 869,27 млн гривень за змову на тендерах Міноборони із закупівлі харчування.

Ідеться про тендери Міноборони на закупівлю послуг із забезпечення харчуванням за контрактом особового складу військових частин Збройних сил. Усього АМКУ розслідував сім торгових процедур з очікуваною вартістю понад 2,5 млрд гривень. Про це повідомляє LB.ua.

Чиновники встановили, що учасники цих тендерів синхронно відкликали дешеві пропозиції, унаслідок чого переможцями були визнані компанії з більшою ціною. У деяких випадках перемагали пропозиції, які займали більш ніж десяту позицію в рейтингу за вартістю.

Деякі компанії мають загальні адресу і співробітників, використовували одні й ті ж засоби зв'язку і IP-адреси.

Винуватими у вчиненні порушення антимонопольного законодавства визнано 22 компанії:

ВАТ "Візит" - 97 442 333;

ВАТ "Укрпродакорд ОР" - 204 365 000;

ВАТ "Воєнторг" - 363 837 557;

ВАТ "ГЕУС-ГРУП" - 1 019 997;

ВАТ "ПРОДВСЕСВІТ" - 1 019 997;

ВАТ "ЧАС МРІЙ" - 1 019 997;

ВАТ "Транс Логістик Центр" - 6 086 610;

ВАТ "РЕКТАН" - 1 070 993;

ВАТ "Латориця-ТЕМП" - 22 033 253;

ВАТ "Валета С" - 1 359 996;

ПП "Збалансоване харчування" - 1 359 996;

ВАТ "ВКФ "САВА" або ВАТ "СТРАТТОН СІЛЬВЕР" - 2 039 994;

ВАТ "Регіональна кейтерингова компанія" - 7 413 615;

ВАТ "СТРАТТОН ІНФО" або ВАТ "Авіка" - 2 039 994;

ВАТ "АРТА ГРУП" - 1 699 995;

ПП "Артек-Союз" - 22 823 867;

НПФ "Істок-Дніпро" - 2 867 773;

ВАТ "СТАТПОСТАЧ" - 1 699 995;

ВАТ "Ольміра" - 679 998;

ПП "ИНТЕРА" - 1 000 120;

ВАТ "Пирятинський делікатес" - 93 815 333;

ВАТ "Імпел Гриффін Груп" - 32 569 333.

Нагадаємо, що керівникам столичної будівельної фірми оголосили підозру в розкраданні 14,4 мільйона гривень, виділених з держбюджету на будівництво казарм для військовослужбовців.