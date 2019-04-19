АМКУ погодив Ахметову придбання "Дніпровського коксохіму", - ЗМІ
Розгляд питання провели у закритому режимі, тож хто з уповноважених проголосував на користь "Метінвесту" наразі невідомо. Відповідний запит направлено в АМКУ, повідомили "Нашим грошам" джерела в АМКУ.
Раніше повідомлялося, що заявлена "Метінвестом" концентрація має ознаки такої, що вже відбулась,
Це означає, що АМКУ мав можливість відмовити у погодженні купівлі-продажу заводу, і навіть більше – відкрити справу про порушення конкурентного законодавства в результаті концентрації без дозволу регулятора.
За фактом розслідування справи Комітет міг оштрафувати групу "Метінвест" на суму до 0,59 млрд доларів (до 5% доходу суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф).
Однак, цього не відбулось – і вже не відбудеться, зважаючи на прийняте державними уповноваженими рішення.
Нагадаємо, група компаній "Метінвест", що входить до СКМ Ріната Ахметова, подала заявку в АМКУ про дозвіл на придбання одного з провідних коксохімічних підприємств ще у вересні 2015 року.
Власну зацікавленість у активах цього заводу у "Метінвесті" пояснювали "проблемами із забезпеченням коксом у зв’язку з подіями на сході України".
Антимонопольний комітет протягом трьох років кілька разів повідомляв про продовження дослідження обставин концентрації, не надаючи дозволу на придбання.
Питання концентрації коксохіму з’явилось у порядку денному засідання АМКУ від 11 квітня, однак того дня розглянуте не було – голосування перенесли на 18 квітня.
Автор також наголошує, що "Метінвест" де-факто взяв під контроль "Дніпровський коксохім" ще у 2013-му.
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