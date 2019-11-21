Amnesty International: бізнес-модель Google і Facebook загрожує правам людини
Про це йдеться у доповіді організації "Гіганти стеження", повідомляє "Громадське".
У доповіді зазначається, що ці компанії допомогли налагодити глобальну комунікацію та надали мільйонам людей доступ до життєво важливих послуг. Водночас таке використання інструментів Google і Facebook має свою ціну.
"Бізнес-модель компаній, що ґрунтується на стеженні, змушує людей іти на фаустівську домовленість: вони мають можливість користуватися своїм правами онлайн лише внаслідок підпорядкування системі, що ґрунтується на зловживанні правами людини", - йдеться в доповіді.
Автори стверджують, що "епоха саморегулювання в технологічному секторі, добігає свого кінця". Вони вважають, що буде потрібне регулювання з боку держави, але незалежно від його форми воно повинно мати в основі права людини.
Як зауважує TechCrunch, аргументи Amnesty International збігаються з критикою технологічних компаній з боку як її представників, так і науковців. При цьому діяльність таких компаній з непомітного збору особистих даних користувачів, що підриває права людини, заохочує до подібних дій навіть уряди, які мали б цю проблему регулювати.
Читайте також: Facebook ввів власну систему електронних платежів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею