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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Amnesty International: бізнес-модель Google і Facebook загрожує правам людини

У доповіді зазначається, що ці компанії допомогли налагодити глобальну комунікацію та надали мільйонам людей доступ до життєво важливих послуг
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала бізнес-модель таких компаній, як Google і Facebook, бо вона загрожує правам людини.
Amnesty International: бізнес-модель Google і Facebook загрожує правам людини Фото: sumy.ua

Про це йдеться у доповіді організації "Гіганти стеження", повідомляє "Громадське".

У доповіді зазначається, що ці компанії допомогли налагодити глобальну комунікацію та надали мільйонам людей доступ до життєво важливих послуг. Водночас таке використання інструментів Google і Facebook має свою ціну.

"Бізнес-модель компаній, що ґрунтується на стеженні, змушує людей іти на фаустівську домовленість: вони мають можливість користуватися своїм правами онлайн лише внаслідок підпорядкування системі, що ґрунтується на зловживанні правами людини", - йдеться в доповіді.

Автори стверджують, що "епоха саморегулювання в технологічному секторі, добігає свого кінця". Вони вважають, що буде потрібне регулювання з боку держави, але незалежно від його форми воно повинно мати в основі права людини.

Як зауважує TechCrunch, аргументи Amnesty International збігаються з критикою технологічних компаній з боку як її представників, так і науковців. При цьому діяльність таких компаній з непомітного збору особистих даних користувачів, що підриває права людини, заохочує до подібних дій навіть уряди, які мали б цю проблему регулювати.

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21 11 2019 16:40
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