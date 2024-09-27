Армія рф має шанси захопити Вугледар, але ціною тисяч життів – Forbes

За два роки боїв у Вугледарі ЗСУ знищили приблизно дві бригади техніки — або 6% усієї техніки за час війни рф.

росія може захопити Вугледар, але це коштуватиме їм життів тисячі солдатів і одиниць техніки.

Про це повідомляє журнал Forbes.

"Рішучий наступ 57-ї мотострілецької бригади російської армії, що розпочався цього тижня, прорвав оборону 72-ї механізованої бригади української армії. Зараз російські війська знаходяться в південному Вугледарі - і виснажений український гарнізон, можливо, вже відступає на північ", - пише видання.

Журналісти додають, що росія намагається захопити Вугледар з кінця 2022 року і за цей час російські війська втратили порядка тисячі одиниць техніки та кілька тисяч солдатів, адже 72 механізована бригада за допомогою мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників знищила цілі російські бригади.

"155-та бригада морської піхоти, яка на папері налічувала близько 3000 військовослужбовців, втрачала до 300 солдатів щодня протягом декількох днів поспіль і була майже знищена до лютого 2023 року", - йдеться в матеріалі.

Бригади морської піхоти та допоміжні армійські підрозділи рф загалом втратили близько тисячі танків, бойових машин, вантажівок і артилерійських знарядь, згідно з підрахунками WarSpotting.

"Це приблизно дві бригади техніки — майже шість відсотків усієї техніки, яку Росія втратила за 31 місяць запеклих боїв в Україні", - додає Forbes.

При цьому втрати українських військ у Вугледарі і навколо нього були значно меншими.

Днями Forbes писали, що 72-га ОМБр у Вугледарі під загрозою оточення, і допомоги чи заміни їм чекати нема звідки.

Але українські військові цю інформацію спростували.