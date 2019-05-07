Амстердам відмовився проводити Євробачення в 2020 році

"Однак у ході розробки цієї концепції стало ясно, що це занадто складно і таїть в собі занадто багато невизначеностей, щоб стати повноцінною альтернативою Ziggo Dome"

Амстердам відмовився в 2020 році приймати міжнародний музичний конкурс Євробачення, оскільки у місті не знайшлося відповідного концертного залу.

Концертний зал Ziggo Dome вже заброньовано на час проведення конкурсу. Скасувати ці домовленості вони не можуть, повідомляє видання NL Times із посиланням на лист очільниці столиці Нідерландів Фемке Халсеми.

Влада намагалася знайти інше місце, але зали RAI і Johan Cruijff виявилися також зайняті, а AFAS Live занадто маленький. Була пропозиція провести Євробачення "в істинному фестивальному стилі" під відкритим небом, але концепція здалася занадто складною для реалізації.

"Однак у ході розробки цієї концепції стало ясно, що це занадто складно і таїть в собі занадто багато невизначеностей, щоб стати повноцінною альтернативою Ziggo Dome", - сказала Халсема.

Раніше приймати у себе конкурс в наступному році відмовилися міста Гаага і Бреда. У боротьбі за проведення заходу продовжують брати участь п'ять міст: Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем і Маастрихт. Остаточне рішення про місце проведення "Євробачення" візьмуть в серпні.

Євробачення-2020 пройде в Нідерландах. Голландський співак Дункан Лоуренс виграв конкурс в Тель-Авіві з піснею Arcade у 2019 році.

Раніше у прес-служби Зеленського та віцеспікерки Ради Геращенко виникли труднощі з географією: Торонто і Гаага стали столицями.

Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України 27 лютого ухвалила рішення, згідно з яким Україна не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році.

У НСТУ вказали, що після відмови MARUV як переможниці нацвідбору був альтернативний варіант - Суспільне могло обрати будь-якого виконавця не з-поміж учасників відбору. Утім вирішили запропонувати учасникам, які посіли друге та третє місця.

Freedom Jazz та Kazka відмовилися від участі в Євробаченні-2019. А гурт, який посів 4 місце - Brunettes Shoot Blondes, заявив, що не поїде, якщо їм запропонують. Після інциденту в уряді запропонували змінити правила відбору на Євробачення.