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Україна не братиме участі в Євробаченні-2019

НСТУ більше не веде переговори з претендентами на Євробачення
Національна суспільна телерадіокомпанія України не веде переговори з музикантами про участь на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".
Україна не братиме участі в Євробаченні-2019 Фото: COURTASY IMAGE

"На цей момент ні з ким новим ми переговорів поки що не ведемо. Ми розглядаємо всі варіанти щодо подальшого розвитку цієї ситуації, проводимо консультації", – заявила PR-директор НСТУ Вікторія Сидоренко, пише "Радіо Свобода".

"Коли Maruv не погодилася підписати договір, ми запропонували такий договір учасникам, які здобули друге місце і третє місце, відповідно", - додала вона.

Сидоренко зазначила, що Freedom Jazz і Kazka отримали пропозицію телефоном і відмовилися від участі в конкурсі, детально не ознайомлюючись із договором.

Вона також сказала, що має побоювання, що інші музиканти також би відмовлялися, "бо мають гастролі в РФ", а Євробачення привертає до цього увагу.

Гурт Brunettes shoot Blondes, який посів 4-те місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення, вирішив заздалегідь відмовитися від участі у конкурсі, хоча НСТУ їм не пропонувала.

Водночас у повідомленні на сайті НСТУ йдеться, що Україна відмовилася від участі у 2019 році в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Ізраїлі.

"Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, в Суспільному повідомили, що Україна може відмовитися від участі в "Євробаченні-2019".

Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.

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27 02 2019 18:35
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