Україна не братиме участі в Євробаченні-2019
"На цей момент ні з ким новим ми переговорів поки що не ведемо. Ми розглядаємо всі варіанти щодо подальшого розвитку цієї ситуації, проводимо консультації", – заявила PR-директор НСТУ Вікторія Сидоренко, пише "Радіо Свобода".
"Коли Maruv не погодилася підписати договір, ми запропонували такий договір учасникам, які здобули друге місце і третє місце, відповідно", - додала вона.
Сидоренко зазначила, що Freedom Jazz і Kazka отримали пропозицію телефоном і відмовилися від участі в конкурсі, детально не ознайомлюючись із договором.
Вона також сказала, що має побоювання, що інші музиканти також би відмовлялися, "бо мають гастролі в РФ", а Євробачення привертає до цього увагу.
Гурт Brunettes shoot Blondes, який посів 4-те місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення, вирішив заздалегідь відмовитися від участі у конкурсі, хоча НСТУ їм не пропонувала.
Водночас у повідомленні на сайті НСТУ йдеться, що Україна відмовилася від участі у 2019 році в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Ізраїлі.
"Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019", - йдеться в заяві компанії.
Нагадаємо, в Суспільному повідомили, що Україна може відмовитися від участі в "Євробаченні-2019".
Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.
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