Brunettes Shoot Blondes теж відмовилися їхати на Євробачення

"Наш гурт не перемагав у Нацвідборі, ця поїздка не наша"

Українська група Brunettes Shoot Blondes заздалегідь відмовилася їхати на Євробачення-2019.

"Нам надходить багато повідомлень з питанням - чи виходило сьогодні НСТУ на зв'язок з Brunettes Shoot Blondes. Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні-2019, ми її відхилимо. Наш гурт не перемагав у Нацвідборі, ця поїздка не наша. Шанувальників просимо зрозуміти наше рішення - ми маємо багато інших майданчиків для зустрічі з вами", - написали музиканти на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, в Суспільному повідомили, що Україна може відмовитися від участі в "Євробаченні-2019".

Раніше колектив Freedom-jazz girls band, який посів друге місце у фіналі Національного відбору, відмовилися від участі у "Євробаченні-2019" у Тель-Авіві (Ізраїль).

Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.

В НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.