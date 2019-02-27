Brunettes Shoot Blondes теж відмовилися їхати на Євробачення
"Нам надходить багато повідомлень з питанням - чи виходило сьогодні НСТУ на зв'язок з Brunettes Shoot Blondes. Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні-2019, ми її відхилимо. Наш гурт не перемагав у Нацвідборі, ця поїздка не наша. Шанувальників просимо зрозуміти наше рішення - ми маємо багато інших майданчиків для зустрічі з вами", - написали музиканти на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, в Суспільному повідомили, що Україна може відмовитися від участі в "Євробаченні-2019".
Раніше колектив Freedom-jazz girls band, який посів друге місце у фіналі Національного відбору, відмовилися від участі у "Євробаченні-2019" у Тель-Авіві (Ізраїль).
Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.
В НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"