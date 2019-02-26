Freedom-jazz girls band відмовилися від участі на "Євробаченні-2019"
"Тільки що ми отримали дзвінок з НТКУ [Національна телерадіокомпанія України] і хочемо повідомити, що відмовляємося від участі у Євробаченні-2019. Зараз, наш Cupidon летить далі. Зараз ми на стадії підписання контракту з європейським промоутером і ведемо переговори по концертних турах на найближчий час", - йдеться у повідомленні гурту.
Раніше український шоумен і член журі Нацвідбору Андрій Данилко відповідаючи на питання журналістів, хто поїде представляти Україну замість виконавиці MARUV, заявив, що "повинен їхати виконавець, який займає друге місце – Freedom jazz. Якщо вони відмовляються, то йдемо далі, на третьому місці KAZKA, нехай вони їдуть. Якщо і KAZKA відмовиться, то беремося за четверте місце. І так далі".
Раніше повідомляли, що UA: Суспільне почне переговори з іншим кандидатом представляти Україну на Євробаченні-2019 у вівторок, 26 лютого.
Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.
В НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.
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