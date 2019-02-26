Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Freedom-jazz girls band відмовилися від участі на "Євробаченні-2019"

Гурт Freedom-jazz girls band посів друге місце у національному відборі на Євробачення
Колектив Freedom-jazz girls band, який посів друге місце у фіналі Національного відбору, відмовилися від участі у "Євробаченні-2019" у Тель-Авіві (Ізраїль).
Freedom-jazz girls band відмовилися від участі на "Євробаченні-2019" Фото: Суспільне мовлення

"Тільки що ми отримали дзвінок з НТКУ [Національна телерадіокомпанія України] і хочемо повідомити, що відмовляємося від участі у Євробаченні-2019. Зараз, наш Cupidon летить далі. Зараз ми на стадії підписання контракту з європейським промоутером і ведемо переговори по концертних турах на найближчий час", - йдеться у повідомленні гурту.

Раніше український шоумен і член журі Нацвідбору Андрій Данилко відповідаючи на питання журналістів, хто поїде представляти Україну замість виконавиці MARUV, заявив, що "повинен їхати виконавець, який займає друге місце – Freedom jazz. Якщо вони відмовляються, то йдемо далі, на третьому місці KAZKA, нехай вони їдуть. Якщо і KAZKA відмовиться, то беремося за четверте місце. І так далі".

Раніше повідомляли, що UA: Суспільне почне переговори з іншим кандидатом представляти Україну на Євробаченні-2019 у вівторок, 26 лютого. 

Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.

В НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2019 19:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.