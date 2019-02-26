Freedom-jazz girls band відмовилися від участі на "Євробаченні-2019"

Колектив Freedom-jazz girls band, який посів друге місце у фіналі Національного відбору, відмовилися від участі у "Євробаченні-2019" у Тель-Авіві (Ізраїль).

"Тільки що ми отримали дзвінок з НТКУ [Національна телерадіокомпанія України] і хочемо повідомити, що відмовляємося від участі у Євробаченні-2019. Зараз, наш Cupidon летить далі. Зараз ми на стадії підписання контракту з європейським промоутером і ведемо переговори по концертних турах на найближчий час", - йдеться у повідомленні гурту.

Раніше український шоумен і член журі Нацвідбору Андрій Данилко відповідаючи на питання журналістів, хто поїде представляти Україну замість виконавиці MARUV, заявив, що "повинен їхати виконавець, який займає друге місце – Freedom jazz. Якщо вони відмовляються, то йдемо далі, на третьому місці KAZKA, нехай вони їдуть. Якщо і KAZKA відмовиться, то беремося за четверте місце. І так далі".