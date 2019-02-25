НСТУ назве представника на Євробачення 26 лютого
Про це повідомив голова правління ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія на своїй сторінці у Facebook.
"Тривалі та виснажливі перемовини (п'ять з половиною годин) між НСТУ та командою виконавиці Maruv принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде… Таким чином, рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні, поки не прийнято. Перемовини з наступним кандидатом почнемо зранку", - написав Аласанія.
Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.
Нагадаємо, що в НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.
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