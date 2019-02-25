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НСТУ назве представника на Євробачення 26 лютого

Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні, поки не прийнято
Національна суспільна телерадіокомпанія України та команда співачки Maruv не дійшли згоди щодо умов контракту. Перемовини з наступним кандидатом, який представлятиме Україну на Євробаченні, відбудуться у вівторок.
НСТУ назве представника на Євробачення 26 лютого Фото з вільних джерел

Про це повідомив голова правління ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія на своїй сторінці у Facebook.

"Тривалі та виснажливі перемовини (п'ять з половиною годин) між НСТУ та командою виконавиці Maruv принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде… Таким чином, рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні, поки не прийнято. Перемовини з наступним кандидатом почнемо зранку", - написав Аласанія.

Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.

Нагадаємо, що в НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.

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25 02 2019 20:33
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