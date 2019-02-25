MARUV не поїде на Євробачення

Суспільний мовник та MARUV не дійшли згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 через низку причин, повідомляє Суспільне мовлення.

"Співачка Анна Корсун (сценічне ім’я - MARUV) здобула перемогу в шоу Національний відбір у результаті чесного конкурсу й одержала максимальний бал від глядачів. Її виступ високо оцінили музичні експерти, представники шоу-бізнесу та глядачі. Однак у виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені, також є зобов’язання: після підписання договору з ПАТ "НСТУ" на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі. Після проведених перемовин ПАТ "НСТУ" та співачка MARUV не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі", - йдеться у повідомленні.

"Також згідно з правилами Євробачення (п. 2.6) мовник-учасник повинен забезпечити неполітичний характер конкурсу. Ситуація, яка склалася навколо нацвідбору цього року, має ознаки політизації. Суспільний резонанс, спроби тиску з боку політичних сил, втручання в дискусію культурних діячів та інформаційних структур країни-агресора фактично спричинили політизацію результатів національного відбору.

Суспільний мовник також вбачає в цій ситуації небезпеку ескалації розколу українського суспільства, що суперечить завданням Суспільного мовника (згідно із Законом України про Суспільне мовлення одним з основних завдань ПАТ "НСТУ" є сприяння консолідації українського суспільства (ст. 4. п. 2))", - зазначили там.