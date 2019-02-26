Україна може відмовитися від участі в "Євробаченні-2019", - Суспільне
Про це заявила членкиня правління Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Олександра Кольцова, повідомляє "Громадське".
За її словами, Суспільне веде перемовини з гуртом Kazka щодо участі в Євробаченні.
"Але мені здається, зараз, в цій ситуації - це криза, на яку немає однозначної відповіді, правильної, тому що суспільство розділене", - сказала Кольцова.
Вона також зазначила, що вже до 8-10 березня Суспільне та представник України мають представити організатору конкурсу номер з розкадровками.
На запитання, що представником України може бути Kazka, а може бути ніхто, Кольцова відповіла: "Це може бути ніхто".
Раніше колектив Freedom-jazz girls band, який посів друге місце у фіналі Національного відбору, відмовилися від участі у "Євробаченні-2019" у Тель-Авіві (Ізраїль).
Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.
В НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.
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