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ПОЛІТИКА

Аналітики Atlantic Council встановили, як рф готувала росіян до нападу на Україну

24 лютого 2023, 18:10
Аналітики Atlantic Council встановили, як рф готувала росіян до нападу на Україну
Фото: EURACTIV
Atlantic Council дослідила, як змінювались тези кремлівської пропаганди за кілька років до початку вторгнення в Україну.

Експерти вважають, що пропаганда і дезінформація, яку у росії почали поширювати задовго до початку повномасштабної війни з Україною, "може бути доказом того, що російська влада готувалась до вторгнення".

Аналітики Atlantic Council оприлюднили доповідь про російську пропаганду з 2014 по лютий 2022 року, базові твердження якої формували громадську думку щодо вторгнення росії в Україну.

В Atlantic Council дослідили дев'ять тисяч публікацій проектів StopFake і EUvsDisinfo за період з 2014 по 2021 рік. Аналітики склали з них список пропагандистських тверджень про Україну, поширюваних російськими ЗМІ.

Серед них:

"українська армія і добровольчі формування проявляють жорстокість";

"Україна перетворилась на неспроможну державу після того, як пішла за Європою";

"українці – нацисти";

"реформи в Україні спрямовані проти росіян";

"росія – не агресор";

"Україна підтримує тероризм".

Тезу про те, що "українці – нацисти", і про жорстокість української армії просували з 2014 року, твердження про те, що "Україна перетворилась на непроможну державу", з'явилось у 2016-му. Тоді ж пропаганда почала поширювати твердження, що "Україна готується до війни".

Аналітики також дослідили понад 10 тисяч публікацій російських провладних ЗМІ за період з 16 грудня 2021 року до початку вторгнення. У них аналітики виділили кілька основних тверджень російської пропаганди. "росія прагне миру" – найпоширеніше твердження. 

Одночасно пропаганда просувала такі тези:

"росія готова до переговорів із Заходом";

"для росії питання безпеки – це не тільки питання України";

"інші країни підтримують діалог росії з НАТО";

"російська армія встановить мир";

"росія не має наміру нападати на Україну";

"росія не є стороною внутрішнього конфлікту України з Донбасом";

"визнання республік Донбасу дасть мир".

"росія має моральні зобов'язання щодо захисту регіону (мається на увазі Донбас. – Ред.)" – це друге за поширенням твердження російської пропаганди.

"Україна – агресор" – третє за поширенням твердження російських провладних ЗМІ безпосередньо перед початком війни.

Ось як пропаганда його конкретизувала: "Україна планує напасти на Донбас"; "Україна постійно атакує Донбас"; "Україна здійснює акти геноциду на Донбасі".

"Захід (НАТО. – Ред.) створює напруження в регіоні" – таке твердження найчастіше можна було побачити у публікаціях, присвячених вимогам росії про надання гарантій безпеки.

"Україна – маріонетка Заходу" – таке твердження порівняно рідко використовувалось у російській пропаганді безпосередньо перед початком війни. Здебільшого – ц контексті вимог росії про надання гарантій безпеки.

У доповіді вказано на необхідність документувати всі випадки поширення російської пропаганди, щоб після закінчення війни ці дані могли бути використані для обґрунтування звинувачення на адресу тих, хто розв'язав війну з Україною.

Нагадаємо, що путін у своєму посланні Федеральним зборам звинуватив Захід у розпалюванні глобальної війни з метою знищення росії.

війнапропаганда рф

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