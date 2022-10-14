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Аналітики назвали причину зростання державних боргів
Фото: juliebajic.wordpress.com
Однією з причин зростаючих державних боргів у всіх країнах світу старіння населення.
До такого висновку дійшли аналітики The Economist в одному зі своїх останніх "спеціальних звітів".
Частка населення старше 50 років у всьому світі зросла з 15% у 1950-х роках до 25% зараз. Прогноз до кінця ХХІ століття – 40%.
Парадокс в тому, що глобальне старіння населення змушує держави витрачати більше, але і робить гроші дешевими.
Перед виходом на пенсію люди схильні багато заощаджувати, а потім – не так багато витрачати. При цьому через все те ж старіння, економічне зростання сповільнюється, а з ним скорочуються інвестиційні можливості. Такий дисбаланс знижує облікові ставки, що створює сприятливі умови для зростання державних боргів.
Втім, ця ілюзія швидких легких рішень замість непопулярних пенсійних реформ чи підвищення податків може в будь-який момент розбитися об якусь чергову непередбачувану кризу на кшталт пандемії чи війни.
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14 10 2022 11:02 МЕДІА
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