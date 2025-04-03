Аналітики попереджають про економічні наслідки нових мит Трампа

Cвіт чекає на подальші рішення Трампа і реакцію інших держав.

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом нові мита на імпорт товарів викликали хвилю критики з боку світових економістів і провідних медіа. Аналітики попереджають: якщо ці заходи залишаться чинними і призведуть до відповідних санкцій з боку ЄС, Китаю та інших партнерів, світ може опинитися на порозі нової економічної кризи.

За даними The Economist, Трамп фактично будує навколо американської економіки "захисну стіну", схожу на ті, що існували ще у XIX столітті. Видання підкреслює, що американський президент вважає такі заходи способом захисту країни від "економічного пограбування" з боку інших держав. Однак наслідки можуть бути протилежними — нові тарифи здатні завдати шкоди не лише світовій торгівлі, а й самій економіці США.

CNN, у свою чергу, наголошує, що однією з найбільш вразливих галузей стане автомобільна промисловість. Відсьогодні в країні набрали чинності 25% мита на всі автомобілі іноземного виробництва, що може різко підвищити їхню вартість для американських споживачів. Окрім того, очікується введення мит на автозапчастини, що ще більше ускладнить ситуацію.

Згідно з даними видання, американська економіка вже давно змінилася і зараз більше орієнтована на сферу послуг, а не виробництво. Проте автомобільний ринок залишається ключовим сектором, що забезпечує мільйони робочих місць. Введені тарифи можуть спричинити скорочення пропозиції нових авто, що, в свою чергу, вплине навіть на ціни вживаних машин.

Експерти прогнозують, що такі жорсткі торговельні заходи можуть мати серйозні наслідки для світової економіки. У 2024 році США імпортували товарів на суму 3,3 трильйона доларів, що в середньому становить понад 25 тисяч доларів на кожну американську сім’ю. За планом Трампа, американські імпортери мали б платити приблизно 1 трильйон доларів на рік у вигляді мит, однак, на думку економістів, цей сценарій малоймовірний. Значна частина товарів просто зникне з американського ринку, що може спричинити дефіцит і стрімке зростання цін.

Крім того, інші країни, ймовірно, запровадять відповідні заходи проти американських товарів, що значно знизить експорт США та завдасть удару по ключових галузях економіки.

Поки що світ чекає на подальші рішення Трампа і реакцію інших держав. Але якщо сторони не досягнуть компромісу, економічна криза може стати неминучою.