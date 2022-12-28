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Аналіз крові для ранньої діагностики хвороби Альцгеймера розробили вчені

28 грудня 2022, 14:43
Аналіз крові для ранньої діагностики хвороби Альцгеймера розробили вчені
Фото: clinical-pharmacy.ru
Вчені розробили аналіз крові для більш ранньої діагностики хвороби Альцгеймера.
Про це пише The Guardian.
 
"Аналіз крові дешевший, безпечніший і легший у застосуванні, і він може підвищити клінічну впевненість у діагностиці хвороби Альцгеймера та відборі учасників для клінічних випробувань і моніторингу захворювання", — сказав професор Томас Карікарі з Університету Піттсбурга в Пенсильванії (США).
 
Складовими сучасної діагностики є виявлення аномального накопичення білків амілоїду та тау, а також нейродегенерація — повільне відмирання нейронних клітин у певних областях мозку.
 
Хоча сучасні аналізи крові можуть точно виявити аномалії рівнів білків амілоїду і тау, виявити маркери пошкодження нервових клітин, які є специфічними для мозку, важче. Карікарі та його колеги зосередилися на розробці аналізу крові на основі антитіл, який би виявляв особливу форму тау-білка, яка називається тау-похідною з мозку і є специфічною для хвороби Альцгеймера.
 
Вчені перевірили аналіз на 600 пацієнтах з різними стадіями хвороби Альцгеймера і виявили, що рівні тау-білка можуть надійно відрізнити хворобу Альцгеймера від інших нейродегенеративних захворювань. Рівні цього білка також були тісно повʼязані зі ступенем тяжкості амілоїдних бляшок і клубків тау-білка в мозковій тканині людей, які померли від хвороби Альцгеймера.
 
Наступним кроком буде перевірка тесту на ширшому діапазоні пацієнтів, а також тих, хто страждає на різні стадії втрати памʼяті або має інші потенційні симптоми деменції. Карікарі також сподівається, що моніторинг рівнів тау-білка в крові мозку може покращити результати клінічних випробувань способів лікування хвороби Альцгеймера.
 
У червні 2021 року у США вперше за 20 років схвалили новий препарат для лікування хвороби Альцгеймера
У США вперше за 20 років схвалили новий препарат для лікування хвороби Альцгеймера.
Препарат має назву "Адуканумаб" і лікує не симптоми хвороби, а її основну причину. Ліки впливають на білок амілоїд, який утворює аномальні скупчення в мозку та зумовлює пошкодження клітин і деменцію. За останніми даними, понад 30 мільйонів людей у світі страждають на хворобу Альцгеймера, переважна більшість з них старші за 65 років.
 
хвороба Альцгеймера

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