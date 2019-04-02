Аналізи полоненого моряка Ейдера показали у нього гепатит, – адвокати
"Андрій (Ейдер - Ред.) приніс той самий епікриз, який йому видали під час відправлення з "Матросской тишины". Далі просто цитата: "Anti-HCV (вірус гепатиту С - Ред.) - позитивний від 20.11.2018, HBsAg (гепатит В - Ред.) позитивний від 20.11.2018", - написала адвокат Олександра Маркова, передає захисник Микола Полозов у Facebook.
Захисниця зауважує, що аналізи датовані 20 листопада 2018 року – тоді 24 українських моряки ще не потрапили у російський полон, адже це сталося 25 листопада і відповідно ці аналізи тоді ніяк не могли взяти в РФ.
Крім того, за її словами, інформацію про гепатит В і С Андрію Ейдеру росіяни повідомили лише під час переведення з "Матросской тишины" в "Лефортово". В самій "Матросской тишине" хлопцеві нічого не повідомляли про можливе захворювання.
4 лютого у Андрія Ейдера взяли повторний аналіз.
"Подивимося, які результати будуть цього разу. Сподіваюся, що лікарі в Лефортово будуть більш адекватними", - зазначила Маркова.
Нагадаємо, що адвокати українських військовополонених моряків Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка повідомили про погіршення їхнього стану здоров'я.
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