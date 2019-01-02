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У трьох військовополонених моряків погіршився стан здоров'я, - Денісова

Денісова попоросила російського омбудсмена відвідати всіх полонених українських моряків
Адвокати українських військовополонених моряків Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка повідомили про погіршення їхнього стану здоров'я
У трьох військовополонених моряків погіршився стан здоров Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua

Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової із проханням надати необхідне медичне обстеження та подальше лікування цим морякам.

Денісова також зазначила, що Москалькова планує відвідати всіх полонених українських моряків. Особливо Денісова попросила перевірити умови утримання та наявність необхіднив для лікування умов поранених моряків Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменка.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що пораненому військовополоненому українському моряку Андрію Ейдеру потрібна операція - у нього поранені ноги та судоми.

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Нагадаємо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.

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01 02 2019 15:32
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