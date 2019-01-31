Українському моряку Ейдеру потрібна операція - у нього поранені ноги та судоми

Згідно з висновками українських медиків, в Керчі Ейдеру, очевидно, була надана неповна допомога, адже сторонні предмети і нежиттєздатні тканини з кінцівок повинні були вилучити

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що пораненому військовополоненому українському моряку Андрію Ейдеру, який знаходиться в полоні у Москві, не можна залишатися в лікарні СІЗО. Він потребує проведення комплексної діагностики.

"Українські медики, вивчивши надані російською стороною медичні висновки, а також інформацію, отриману шляхом опитування хлопця, прийшли до попереднього висновку про низку діагнозів. Зокрема: осколкове поранення правої кисті, осколкові поранення правого стегна (пошкоджені м'язи стегна, сторонні металеві тіла у верхній і середній третині стегна, дефект м'яких тканин по передній поверхні), осколкове поранення і удари лівого колінного суглоба, чужорідне тіло в нижньої третини лівого стегна. Частково втрачена функція правої і лівої нижньої кінцівки. Виходячи з даних, отриманих консулом, розмір ран нижніх кінцівок 3-4 см... ", - повідомляє кримськотатарський телеканал ATR в Facebook.

Згідно з висновками українських медиків, в Керчі Ейдеру, очевидно, була надана неповна допомога, адже сторонні предмети і нежиттєздатні тканини з кінцівок повинні були вилучити.

"Для забезпечення лікування та реабілітації, хворий Андрій Ейдер вимагає розширеного лабораторного обстеження і постійного лабораторного супроводу надалі, ультразвукового і рентгенологічного обстеження кінцівок, комп'ютерної томографії нижніх кінцівок. Хворий також потребує неврологічного лікування. Необхідно уточнити характер судом, на які він скаржився під час опитування. Також необхідно оперативне втручання", - наголошується в повідомленні.

Усі ці процедури неможливо провести в межах СІЗО, тому українські медики пропонують виконати їх в лікарнях Міністерства охорони здоров'я або Міноборони України. Якщо ж військовополоненого неможливо доставити в Україну, то таке високотехнологічне лікування можливо в московському Інституті Скліфосовського або аналогічних закладах на території РФ.

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Нагадаємо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.