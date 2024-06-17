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ЗСУ заблокували у Вовчанську сотні росіян, тепер вони масово здаються в полон – Forbes

17 червня 2024, 13:53
ЗСУ заблокували у Вовчанську сотні росіян, тепер вони масово здаються в полон – Forbes
Фото: Генштаб ЗСУ
Тридцять росіян вже здалися у полон після того, як неодноразові спроби врятувати їх не увінчалися успіхом.

Українські війська заблокували до 400 росіян на хімічному заводі у центрі Вовчанська,і за даними Українського центру оборонних стратегій, тридцять росіян вже здалися після того, як неодноразові спроби врятувати їх не увінчалися успіхом.

Про це пише Forbes.

Так,за кілька тижнів запеклих боїв частини кількох українських бригад заблокували російський наступ північніше річки Вовча. Водночас російські сили, еквівалентні щонайменше двом батальйонам із сотнями піхотинців, штурмували ПАТ "Вовчанський хімічний завод" на правому березі річки. Очевидно, план росіян полягав у тому, щоб захопити хімічний завод, а потім звідти почати операцію з форсування річки, щоб увірватися в південний Вовчанськ.

"План провалився, коли українські війська - можливо, з 9-го стрілецького батальйону, російського добровольчого корпусу або 36-ї бригади морської піхоти - атакували на захід від хімічного заводу і просунулися на кілька кварталів на північ, відрізавши росіян на заводі від їхніх товаришів на заході", - пише Forbes.

Українські бійці зазначали, що росіяни оточені без жодних шансів на евакуацію чи підкріплення і повідомляли про "купу мертвих і поранених орків".

російські командири цими вихідними наказали своїм військам на захід від хімічного заводу прорватися через українські позиції. Однак дві спроби прориву до оточених російських військ були відбиті українськими силами оборони, повідомляє Центр оборонних стратегій.

"Очевидно, саме тоді оточені росіяни почали масово здаватися в полон. Хоча російські та українські війська регулярно беруть у полон один одного, вони рідко роблять це десятками. Найбільше полонених, як правило, трапляється під час облоги великих міст і хаотичних поспішних відступів", - зазначає Forbes.

Так, сотні українських військових здалися в полон після того, як кілька тижнів протрималися в оточеному Маріуполі. В середині лютого 2024 року росіяни захопили в полон десятки українців, які відступали з руїн Авдіївки на сході України.

"Те, що так багато росіян здалося одночасно у Вовчанську, місті, яке жодна зі сторін повністю не контролює і яке залишається предметом суперечок, мало б налякати російське командування. російська армія не повинна була загрузнути у Вовчанську. І, безумовно, вона не повинна була втратити десятки солдатів у невдалій спробі захопити плацдарм для подальшої спроби переправитися через вузьку річку посеред міста", - йдеться у статті.

Якими б не були цілі росіян, коли вони перетнули кордон на півночі України минулого місяця, вони не лише не досягли їх - їхні перспективи на успіх все більше віддаляються, підкреслює видання.

полоненівійна в Україніросія-агресорВовчанськ

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