СПОРТ НОВИНИ"Шевченко зараз на карантині в Лондоні. Навіть гольф перестав мати для нього значення. Він сказав мені, що намагався тренуватися з власними дітьми, щоб залишатися в формі, проте одразу ж відмовився від цієї ідеї, так як не хоче ризикувати здоров’ям" - зазначив Тассотті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Андрій Шевченко на карантині
Зараз Українська асоціація футболу веде перемовини з Шевченком та його тренерським штабом про новий контракт терміном на два роки
Андрій Шевченко. Фото з офіційного сайту ФК "Динамо" (Київ)
Мауро Тассотті, асистент головного тренера Збірної України Андрія Шевченка, повідомив, що наставник "синьо-жовтих" зараз знаходиться на карантині в Лондоні. Про це повідомляє Telegraf з посиланням на видання La Gazzetta dello Sport.
"Шевченко зараз на карантині в Лондоні. Навіть гольф перестав мати для нього значення. Він сказав мені, що намагався тренуватися з власними дітьми, щоб залишатися в формі, проте одразу ж відмовився від цієї ідеї, так як не хоче ризикувати здоров’ям" - зазначив Тассотті.
Зараз Українська асоціація футболу веде перемовини з Шевченком та його тренерським штабом про новий контракт терміном на два роки.
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