Андрій Шевченко на карантині

Зараз Українська асоціація футболу веде перемовини з Шевченком та його тренерським штабом про новий контракт терміном на два роки

"Шевченко зараз на карантині в Лондоні. Навіть гольф перестав мати для нього значення. Він сказав мені, що намагався тренуватися з власними дітьми, щоб залишатися в формі, проте одразу ж відмовився від цієї ідеї, так як не хоче ризикувати здоров’ям" - зазначив Тассотті.

Мауро Тассотті, асистент головного тренера Збірної України Андрія Шевченка, повідомив, що наставник "синьо-жовтих" зараз знаходиться на карантині в Лондоні. Про це повідомляє Telegraf з посиланням на видання La Gazzetta dello Sport.

"Шевченко зараз на карантині в Лондоні. Навіть гольф перестав мати для нього значення. Він сказав мені, що намагався тренуватися з власними дітьми, щоб залишатися в формі, проте одразу ж відмовився від цієї ідеї, так як не хоче ризикувати здоров’ям" - зазначив Тассотті.

Зараз Українська асоціація футболу веде перемовини з Шевченком та його тренерським штабом про новий контракт терміном на два роки.