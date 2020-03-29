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Андрій Шевченко на карантині

Зараз Українська асоціація футболу веде перемовини з Шевченком та його тренерським штабом про новий контракт терміном на два роки
"Шевченко зараз на карантині в Лондоні. Навіть гольф перестав мати для нього значення. Він сказав мені, що намагався тренуватися з власними дітьми, щоб залишатися в формі, проте одразу ж відмовився від цієї ідеї, так як не хоче ризикувати здоров’ям" - зазначив Тассотті.
Андрій Шевченко на карантині Андрій Шевченко. Фото з офіційного сайту ФК "Динамо" (Київ)

Мауро Тассотті, асистент головного тренера Збірної України Андрія Шевченка, повідомив, що наставник "синьо-жовтих" зараз знаходиться на карантині в Лондоні. Про це повідомляє Telegraf з посиланням на видання  La Gazzetta dello Sport.

"Шевченко зараз на карантині в Лондоні. Навіть гольф перестав мати для нього значення. Він сказав мені, що намагався тренуватися з власними дітьми, щоб залишатися в формі, проте одразу ж відмовився від цієї ідеї, так як не хоче ризикувати здоров’ям" - зазначив Тассотті.

Зараз Українська асоціація  футболу веде перемовини з Шевченком та його тренерським штабом про новий контракт терміном на два роки.

 
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29 03 2020 15:55
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