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ПОЛІТИКА

Андрій Єрмак пояснив, коли Україна скористається ленд-лізом

25 січня 2023, 17:08
Андрій Єрмак пояснив, коли Україна скористається ленд-лізом
Фото: Укрінформ
Американський ленд-ліз обов'язково почне працювати, але важливо пам'ятати, що він - не безкоштовна допомога.

Про це голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю Forbes, опублікованому 25 січня.

"Сьогодні все, що отримуємо, ми отримуємо як допомогу. Треба ще не забувати про економіку. Сьогодні одинадцятий місяць війни, але економіка працює, держава платить пенсії та заробітні плати. Масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нас не зупинили. Все ремонтується та відновлюється", – наголосив керівник ОП.

Він зазначив, що у світі дуже мало країн, які змогли б протриматися у такій війні одинадцять місяців, і це ще одна ознака сили України.

За словами Єрмака, ленд-ліз почне працювати, коли це буде потрібно.

"Щойно ми розумітимемо, що він нам потрібен, це виправдано, він запрацює. Немає жодних запобіжників і жодних перешкод для його використання", – зазначив голова Офісу президента.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Він передбачає, що українська сторона зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них або повернути вціліле – після перемоги над росією.

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Єрмакленд-лізСША

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