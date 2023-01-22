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ПОЛІТИКА

У Конгресі США виступили за надання Україні танків Abrams

22 січня 2023, 19:37
У Конгресі США виступили за надання Україні танків Abrams
Фото: Google
Хоча б один, щоб стимулювати Німеччину дати свої танки

Конгресмен Майкл Маккол, голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США, заявив, що США повинні відправити хоча б один з танків M1 Abrams в Україну, щоб підштовхнути Німеччину до надання власних танків для допомоги в боротьбі з російським вторгненням. Про це він сказав ABCNews.

"Якби ми оголосили, що збираємося надати танки Abrams, хоча б один... я чув, що Німеччина чекає, поки ми візьмемо на себе ініціативу. Тоді б вони поставили танки Leopard. І пам'ятайте, є близько 10 країн, які мають танки Leopard, але їм потрібна згода Німеччини", - сказав Маккол.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо буде лише одного танка Abrams для того, щоб німецькі танки опинилися в Україні, Маккол сказав: "Я думаю, що заяви про те, що ми збираємося ввести танки Abrams, буде достатньо для Німеччини, щоб випустити на волю власних "Леопардів".

"Буде зимовий наступ росіян. Їм потрібні ці танки на східному фланзі на Донбасі. Їм також потрібні ПТРК, артилерія більшої дальності, щоб вдарити по Криму, де знаходяться іранські безпілотники", - сказав він.

Сенатор від штату Делавер Кріс Кунс у своєму виступі повторив думку Маккола: "Я вважаю, що ми повинні терміново надати Україні сучасні основні бойові танки. Я стурбований тим, що Росія переозброюється і готується до весняного наступу. Якщо це вимагатиме від нас надіслати кілька танків Abrams, щоб розблокувати отримання танків "Леопард" від Німеччини, Польщі, інших союзників, я б підтримав це".

Нагадаємо, що верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що рішення про передачу Україні танків західного зразка не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини.


Конгрес СШАAbrams

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