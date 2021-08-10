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Англія з 11 жовтня визнає українські COVID-сертифікати

Якщо ви прибули до Англії до цієї дати, ви повинні дотримуватись правил для людей, які ще не повністю вакциновані. Якщо ви прибудете після цього, ви можете скористатися сертифікатом вакцини, щоб підтвердити свій статус вакцинації
Англія з 11 жовтня додасть Україну до списку країн та територій, чиї документи про повний курс вакцинації від коронавірусу вона визнає.
Англія з 11 жовтня визнає українські COVID-сертифікати Фото: МВС
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт британського уряду. 
 
Як зазначається, починаючи з 4:00 11 жовтня (за місцевим часом), громадяни України, що мають сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19, зможуть відвідати Англію без обов’язкового проходження карантину по прильоту.
 
"Якщо ви прибули до Англії до цієї дати, ви повинні дотримуватись правил для людей, які ще не повністю вакциновані. Якщо ви прибудете після цього, ви можете скористатися сертифікатом вакцини, щоб підтвердити свій статус вакцинації", – йдеться у повідомленні.
 
На сайті британського уряду наголошується, що мандрівники мають пройти повний курс вакцинації не менше, ніж за два тижні до прибуття до країни однією з затверджених вакцин: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen.
 
День, коли мандрівник отримає кінцеву дозу, не зараховується як один із 14 днів.
 
"Якщо ви використовуєте сертифікат вакцини як доказ, він повинен бути виданий національним або державним органом охорони здоров’я англійською, французькою чи іспанською мовами та містити як мінімум: ім'я та прізвище мандрівника, його дату народження, марку і назву виробника вакцин, дату вакцинації для кожної дози, країну/територію чи організацію, де видано сертифікат", - йдеться у заяві.
 
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 8 жовтня зафіксували 237 550 924 випадки зараження коронавірусом.
 
Зокрема виявлено 4 849 411 смертей, одужали 214 648 398 осіб.
 
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08 10 2021 17:49
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