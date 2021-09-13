Британія не планує запроваджувати "паспорти вакцинації"

ПЛР-тест, який потрібен після повернення до Великої Британії з деяких країн... Я хочу спробувати позбутися його якомога швидше

Влада Великої Британії не заповаджуватиме паспорти для вакцинованих від COVID-19 людей для відвідування ними нічних клубів та масових заходів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sky News.

Як зазначається, таку заяву зробив міністр охорони здоров'я та соціальних справ Великої Британії Саджид Джавід.

Урядовець повідомив, що йому не сподобалася ідея запровадження "паспортів вакцинації", і він сподівається уникнути їх застосування. Згодом він сказав, що ця пропозиція в уряді "не буде мати продовження".

"ПЛР-тест, який потрібен після повернення до Великої Британії з деяких країн... Я хочу спробувати позбутися його якомога швидше", - додав Джавід.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 вересня у світі з початку пандемії зафіксували 225 119 797 випадків зараження COVID-19. Зокрема, виявлено 4 638 720 смертей, одужали 201 664 360 осіб.