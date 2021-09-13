НОВИНИВлада Великої Британії не заповаджуватиме паспорти для вакцинованих від COVID-19 людей для відвідування ними нічних клубів та масових заходів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія не планує запроваджувати "паспорти вакцинації"
ПЛР-тест, який потрібен після повернення до Великої Британії з деяких країн... Я хочу спробувати позбутися його якомога швидше
Фото: cnn.com
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sky News.
Як зазначається, таку заяву зробив міністр охорони здоров'я та соціальних справ Великої Британії Саджид Джавід.
Урядовець повідомив, що йому не сподобалася ідея запровадження "паспортів вакцинації", і він сподівається уникнути їх застосування. Згодом він сказав, що ця пропозиція в уряді "не буде мати продовження".
"ПЛР-тест, який потрібен після повернення до Великої Британії з деяких країн... Я хочу спробувати позбутися його якомога швидше", - додав Джавід.
Як повідомлялося, станом на ранок 12 вересня у світі з початку пандемії зафіксували 225 119 797 випадків зараження COVID-19. Зокрема, виявлено 4 638 720 смертей, одужали 201 664 360 осіб.
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13 09 2021 13:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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