Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Британія не планує запроваджувати "паспорти вакцинації"

ПЛР-тест, який потрібен після повернення до Великої Британії з деяких країн... Я хочу спробувати позбутися його якомога швидше
Влада Великої Британії не заповаджуватиме паспорти для вакцинованих від COVID-19 людей для відвідування ними нічних клубів та масових заходів.
Британія не планує запроваджувати "паспорти вакцинації" Фото: cnn.com
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sky News.
 
Як зазначається, таку заяву зробив міністр охорони здоров'я та соціальних справ Великої Британії Саджид Джавід.
 
Урядовець повідомив, що йому не сподобалася ідея запровадження "паспортів вакцинації", і він сподівається уникнути їх застосування. Згодом він сказав, що ця пропозиція в уряді "не буде мати продовження".
 
"ПЛР-тест, який потрібен після повернення до Великої Британії з деяких країн... Я хочу спробувати позбутися його якомога швидше", - додав Джавід.
 
Як повідомлялося, станом на ранок 12 вересня у світі з початку пандемії зафіксували 225 119 797 випадків зараження COVID-19. Зокрема, виявлено 4 638 720 смертей, одужали 201 664 360 осіб.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 09 2021 13:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.