Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Лондоні на протесті антивакцинаторів поранили чотирьох поліцейських

У Лондоні в п’ятницю зібралися сотні демонстрантів-антивакцинаторів, група мітингарів намагалася штурмувати штаб-квартиру Регуляторного агентства з лікарських засобів та медичних товарів
Четверо поліцейських отримали поранення під час протестів проти вакцинації в Лондоні.
У Лондоні на протесті антивакцинаторів поранили чотирьох поліцейських Фото: ВВС

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Деякі протестувальники стали демонструвати жорстокість щодо поліції під час демонстрацій по всій столиці в п'ятницю", - повідомили в столичній поліції.

Правоохоронці засудили насильство як неприйнятне і сказали, що четверо офіцерів отримали поранення в сутичках з протестувальниками.

У Лондоні в п’ятницю зібралися сотні демонстрантів-антивакцинаторів, група мітингарів намагалася штурмувати штаб-квартиру Регуляторного агентства з лікарських засобів та медичних товарів (MHRA).

На кадрах у соціальних мережах видно, що поліція утримує людей від входу до британського регулятора на площі Кабот.

Демонстрації проходили і в інших місцях британської столиці. Повідомляється також про кілька арештів.

MHRA є органом, відповідальним за схвалення використання вакцин проти коронавірусу у Великій Британії.

Читайте також: Понад 200 тисяч людей протестували проти COVID-паспортів у Франції

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2021 13:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.