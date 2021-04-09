У Лондоні на протесті антивакцинаторів поранили чотирьох поліцейських
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
"Деякі протестувальники стали демонструвати жорстокість щодо поліції під час демонстрацій по всій столиці в п'ятницю", - повідомили в столичній поліції.
Правоохоронці засудили насильство як неприйнятне і сказали, що четверо офіцерів отримали поранення в сутичках з протестувальниками.
У Лондоні в п’ятницю зібралися сотні демонстрантів-антивакцинаторів, група мітингарів намагалася штурмувати штаб-квартиру Регуляторного агентства з лікарських засобів та медичних товарів (MHRA).
На кадрах у соціальних мережах видно, що поліція утримує людей від входу до британського регулятора на площі Кабот.
Демонстрації проходили і в інших місцях британської столиці. Повідомляється також про кілька арештів.
MHRA є органом, відповідальним за схвалення використання вакцин проти коронавірусу у Великій Британії.
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