Понад 200 тисяч людей протестували проти COVID-паспортів у Франції

Протестувальники зібралися на вулицях Парижа, Ніцци, Монпельє та інших міст, розмахуючи плакатами з написом "Ні диктатурі" та скандуючи "Макрон, ми не хочемо твої паспортів здоров’я"

У суботу протестувальники пройшли ходою у містах по всій Франції в четвертий вікенд поспіль, засуджуючи те, що вони вважають репресивними правилами, які змушують медичних працівників робити щеплення від COVID-19, а громадян – так звані "паспорти здоров’я".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Понад 230 000 людей взяли участь у протестах по всій Франції, що є найбільшою кількістю за останній місяць, повідомило міністерство внутрішніх справ.

Протестувальники зібралися на вулицях Парижа, Ніцци, Монпельє та інших міст, розмахуючи плакатами з написом "Ні диктатурі" та скандуючи "Макрон, ми не хочемо твої паспортів здоров’я".

У Ліоні поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, які в свою чергу закидали правоохоронців різними предметами.

Протести об’єднали різні групи людей проти законодавства президента Еммануеля Макрона, яке має на меті стримати четверту хвилю зараження COVID-19, що поширюється по Франції, та сприятиме відновленню економіки країни.

Фото: Європейська правда

Серед протестувальників - ліві анархісти та ультраправі бойовики, залишки антиурядового руху "Жовті жилети", а також інші громадяни, які налаштовані проти вакцин або вважають, що паспорт здоров’я є дискримінаційним. З понеділка французам доведеться пред'являти "паспорт здоров’я", щоб поїсти в ресторані, отримати доступ до невідкладної допомоги в лікарні або подорожувати міжміським поїздом. Вони вже потрібні для відвідування басейнів, музеїв та нічних клубів. Учасники протесту у Франції звинувачують Макрона у тому, що він топче їхні свободи та нерівномірно ставиться до громадян. Президент каже, що свободи тягнуть за собою відповідальність, яка включає охорону здоров'я інших. За даними міністерства охорони здоров’я Франції, 9 з кожних 10 пацієнтів з COVID, які потрапили в реанімацію наприкінці липня, не були щеплені. Більшість французів підтримують "паспорт здоров’я", показують опитування.

Нагадаємо, що напередодні у Франції близько 161 тисячі людей вийшли в суботу на вулиці, протестуючи проти впроваджуваних урядом коронавірусних "паспортів здоров’я".