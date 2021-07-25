У Франції проти "паспортів здоров’я" протестували понад 160 тисяч людей

У Парижі на вулиці вийшли 11 тисяч демонстрантів

У Франції близько 161 тисячі людей вийшли в суботу на вулиці, протестуючи проти впроваджуваних урядом коронавірусних "паспортів здоров’я".

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані наводить BFM-TV, посилаючись на інформацію МВС

У регіонах протестували 150 тисяч людей і було зафіксовано не менше 168 акцій. У Парижі на вулиці вийшли 11 тисяч демонстрантів.

У столиці люди збиралися у трьох місцях - на площі Трокадеро, біля Бастилії та біля Державної ради, звідки рушили вулицями міста.

Згодом в кількох місцях сталися сутички з поліцією. Міністр внутрішніх справ оголосив про затримання дев'яти людей у ​​Парижі у зв’язку з сутичками між демонстрантами та поліцією на Єлисейських полях.

Нагадаємо, що у Франції розгромили два центри вакцинації проти коронавірусу на тлі протестів щодо запровадження обов'язкової вакцинації.