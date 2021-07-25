CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Франції близько 161 тисячі людей вийшли в суботу на вулиці, протестуючи проти впроваджуваних урядом коронавірусних "паспортів здоров’я".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції проти "паспортів здоров’я" протестували понад 160 тисяч людей
У Парижі на вулиці вийшли 11 тисяч демонстрантів
Фото: Getty Images
Як повідомляє "Європейська правда", такі дані наводить BFM-TV, посилаючись на інформацію МВС
У регіонах протестували 150 тисяч людей і було зафіксовано не менше 168 акцій. У Парижі на вулиці вийшли 11 тисяч демонстрантів.
У столиці люди збиралися у трьох місцях - на площі Трокадеро, біля Бастилії та біля Державної ради, звідки рушили вулицями міста.
Згодом в кількох місцях сталися сутички з поліцією. Міністр внутрішніх справ оголосив про затримання дев'яти людей у Парижі у зв’язку з сутичками між демонстрантами та поліцією на Єлисейських полях.
Нагадаємо, що у Франції розгромили два центри вакцинації проти коронавірусу на тлі протестів щодо запровадження обов'язкової вакцинації.
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25 07 2021 14:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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