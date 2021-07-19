У Франції розгромили два центри вакцинації. Так протестували проти обов'язкових щеплень
Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".
Влада Франції вирішила, що всі медичні працівники мають вакцинуватися проти коронавірусу: це стосується медсестер, волонтерів, офісного персоналу. Обов'язково вакцинуватися мають ті, хто контактує з людьми із груп ризику, хто працює у будинках для догляду за іншими.
Вони мають вакцинуватися до 15 вересня, в іншому разі - медикам пригрозили не виплатити зарплати. Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що з наступного місяця для доступу до магазинів, барів, кінотеатрів та потягів далекого сполучення необхідно показати спеціальний талон. У ньому буде інформація про вакцинацію, одужання або негативний результат ПЛР-тесту.
Понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Франції, щоб засудити нові правила щодо вакцинації. Вони звинуватили владу у порушенні прав і свобод людини, передає RFI.
На тлі протестів у п'ятницю, 16 липня, розгромили та підтопили центр вакцинації поблизу міста Гренобль. Через день поблизу Біарріца підпалили ще один центр вакцинації.
Нагадаємо, що у Парижі спалахнули протести проти запровадження COVID-сертифікатів
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