У Франції розгромили два центри вакцинації. Так протестували проти обов'язкових щеплень

Понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Франції, щоб засудити нові правила щодо вакцинації

У Франції розгромили два центри вакцинації проти коронавірусу на тлі протестів щодо запровадження обов'язкової вакцинації.

Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".

Влада Франції вирішила, що всі медичні працівники мають вакцинуватися проти коронавірусу: це стосується медсестер, волонтерів, офісного персоналу. Обов'язково вакцинуватися мають ті, хто контактує з людьми із груп ризику, хто працює у будинках для догляду за іншими.

Вони мають вакцинуватися до 15 вересня, в іншому разі - медикам пригрозили не виплатити зарплати. Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що з наступного місяця для доступу до магазинів, барів, кінотеатрів та потягів далекого сполучення необхідно показати спеціальний талон. У ньому буде інформація про вакцинацію, одужання або негативний результат ПЛР-тесту.

Понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Франції, щоб засудити нові правила щодо вакцинації. Вони звинуватили владу у порушенні прав і свобод людини, передає RFI.

На тлі протестів у п'ятницю, 16 липня, розгромили та підтопили центр вакцинації поблизу міста Гренобль. Через день поблизу Біарріца підпалили ще один центр вакцинації.

Нагадаємо, що у Парижі спалахнули протести проти запровадження COVID-сертифікатів