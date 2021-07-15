Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Парижі спалахнули протести проти запровадження COVID-сертифікатів

Вже у липні "санітарний сертифікат" слід буде надавати усім громадянам, починаючи з 12 років, для відвідування будь-яких "місць культури та розваги" - концертів, кінозалів, парків атракціонів тощо
У столиці Франції Парижі спалахнули протести, спричинені планом влади запровадити у закладах харчування та громадському транспорті COVID-сертифікати. Поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ.
У Парижі спалахнули протести проти запровадження COVID-сертифікатів Фото: isport.ua
Про це повідомляє Reuters. 
 
Цього тижня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про посилення карантинних заходів.
 
Починаючи з серпня, торгівельні центри, кафе, бари та ресторани повинні перевірятимуть наявність "санітарного сертифікату" у відвідувачів (там має міститися інформація про щеплення або нещодавній негативний тест на COVID-19).
 
Напередодні ввечері у своєму черговому телезверненні до французів Макрон оголосив про обов'язкову вакцинацію усіх співробітників лікарень та будинків для осіб похилого віку, а також про розширення застосування "санітарного сертифікату".
 
Вже у липні "санітарний сертифікат" слід буде надавати усім громадянам, починаючи з 12 років, для відвідування будь-яких "місць культури та розваги" - концертів, кінозалів, парків атракціонів тощо. З серпня "санітарний сертифікат" знадобиться для відвідання кав'ярень, посадки на літак, а також до поїздів та автобусів далекого прямування.
 
Раніше очільник французького міністерства охорони здоров'я Олів'є Веран попередив про значне поширення у Франції штаму "Дельта" та початок четвертої хвилі пандемії коронавірусу.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2021 17:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.