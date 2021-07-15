НОВИНИУ столиці Франції Парижі спалахнули протести, спричинені планом влади запровадити у закладах харчування та громадському транспорті COVID-сертифікати. Поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Парижі спалахнули протести проти запровадження COVID-сертифікатів
Вже у липні "санітарний сертифікат" слід буде надавати усім громадянам, починаючи з 12 років, для відвідування будь-яких "місць культури та розваги" - концертів, кінозалів, парків атракціонів тощо
Фото: isport.ua
Про це повідомляє Reuters.
Цього тижня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про посилення карантинних заходів.
Починаючи з серпня, торгівельні центри, кафе, бари та ресторани повинні перевірятимуть наявність "санітарного сертифікату" у відвідувачів (там має міститися інформація про щеплення або нещодавній негативний тест на COVID-19).
Напередодні ввечері у своєму черговому телезверненні до французів Макрон оголосив про обов'язкову вакцинацію усіх співробітників лікарень та будинків для осіб похилого віку, а також про розширення застосування "санітарного сертифікату".
Вже у липні "санітарний сертифікат" слід буде надавати усім громадянам, починаючи з 12 років, для відвідування будь-яких "місць культури та розваги" - концертів, кінозалів, парків атракціонів тощо. З серпня "санітарний сертифікат" знадобиться для відвідання кав'ярень, посадки на літак, а також до поїздів та автобусів далекого прямування.
Раніше очільник французького міністерства охорони здоров'я Олів'є Веран попередив про значне поширення у Франції штаму "Дельта" та початок четвертої хвилі пандемії коронавірусу.
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15 07 2021 17:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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